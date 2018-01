“Netoverschrijdende regionale samenwerkingen zijn nodig voor M-decreet”

Brussel - Het rapport van het Departement Onderwijs en Vorming over het M-decreet, sterkt de N-VA in “de overtuiging dat we moeten streven naar netoverschrijdende regionale ondersteuningsnetwerken om meer efficiënt te kunnen werken en de middelen juister te verdelen”. Dat zegt parlementslid Kathleen Krekels (N-VA).

Volgens Krekels komen in het rapport veel bezorgdheden aan bod die de voorbije maanden werden aangekaart. “Er is veel onduidelijkheid rond de criteria die dienden gehanteerd te worden om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk. Ook de samenwerking tussen ouders, leerkracht, ondersteuner, CLB loopt nog niet zoals het moet.”

Het doel van het ondersteuningsmodel was om tot regionale ondersteuningsnetwerken te komen waarin netoverschrijdende expertise zou worden samengebundeld, gaat Krekels verder. “Doordat ondersteuningsnetwerken in grote mate netgebonden werden samengesteld, is er veel geografische overlap van ondersteuningsnetwerken. Dit maakt dat de expertise heel versnipperd is en de verdeling van de middelen onevenwichtig. Bestaande samenwerking werden hierdoor ook niet altijd gehonoreerd wat de opstart van vele werkingen bemoeilijkte.”

Het rapport sterkt Krekels en de N-VA in “de overtuiging dat we moeten streven naar deze netoverschrijdende regionale samenwerkingen om meer efficiënt te kunnen werken en de middelen juister te verdelen”. De regionale samenwerking moet normaal rond zijn tegen september 2018. “We zijn echter bereid de netwerken een jaar langer de tijd te geven zodat ze zich volledig netoverschrijdend kunnen organiseren”, besluit Krekels.

