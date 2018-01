In tien dagen tijd deed wolvin Naya een tocht van maar liefst 500 kilometer waarbij ze zelfs snelwegen en rivieren overstak. Na bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Nederlands Limburg is ze inmiddels in onze provincie aangekomen. Zo werd ze al gesignaleerd in Beringen en Leopoldsburg. Hier kan je het 500 km lange en gevaarlijke traject volgen dat de wolvin in haar eentje heeft afgelegd op zoek naar een mannetje.