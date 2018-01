Vrouw omgebracht in Schaarbeek: autopsie bevestigt tussenkomst derden

Brussel -

De 43-jarige vrouw die woensdag dood is aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, is wel degelijk door tussenkomst van een derde overleden. Dat blijkt uit de autopsie die op het lichaam is uitgevoerd, zo meldt het parket woensdag. Om het verdere onderzoek niet in het gedrang te brengen, wenst het parket geen verdere commentaar te geven. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt.