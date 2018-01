Dromen over het Oeterdal

Opoeteren

Maaseik - Hierbij een gedicht over de vele veldwegjes en binnenpaadjes eigen aan ieder wijk en dorp.

Veldwegjes en binnenpaadjes

=========================

Sinds mensen geheugenis, of soms al jarenlang,

Zijn ze gekend, zomaar ontstaan... uit het niets,

Een onwettig verworven landelijke schoonheid,

Maar een blijvend iets, eigen aan ieder wijk of dorp.

Lanen en wegen liggen in ieders bereik,

Maar vindingrijk als we waren,

Verbonden we veldwegjes en binnenpaadjes,

Als kortste weg, om sneller ergens te kunnen zijn.

Ieder veldwegje of binnenpaadje is geschiedenis,

Deels smal, kort en stoffig of hobbelig scheef,

Ontmoetingsplaats, belopen of befietst door iedereen,

Heerlijk toch,... laat ze dus blijven tot in eeuwigheid.

Ingestuurd door Mathieu Meuwis, Opoeteren