Noliko Maaseik wil zich in Polen tonen op hoogste toneel: “We hebben geen schrik”

Vanavond gaat Noliko Maaseik in zijn derde Champions League-duel de strijd aan met het grote Zaksa Kedzierzyn. Een aartsmoeilijke klus op bezoek bij het Poolse vedettenteam met onder anderen Red Dragon Sam Deroo in de rangen. “We moeten realistisch zijn, maar schrik hebben we zeker niet. Waarom niet voor puntenwinst gaan?”, aldus Kamil Rychlicki, die Poolse ouders heeft en uitkijkt naar het duel in ‘zijn’ land.