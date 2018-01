Victoria Beckham met weinig om het lijf op de cover van Vogue

Victoria Beckham prijkt in al haar glorie op de cover van de nieuwe Spaanse Vogue. Of toch niet? De 43-jarige modeontwerpster poseert in een huidkleurige bodysuit, die de optische illusie creëert dat ze naakt op de foto staat. Niettemin gaat het er allemaal wat sexyer aan toe dan we van haar gewoon zijn.

Normaal verstopt Victoria Beckham zich achter een zonnebril en een van haar rolkraagtruien, maar voor de cover van de Spaanse Vogue mocht het wel wat meer zijn. Veel meer zelfs. Op een van de beelden is ze te zien in een huidkleurige bodysuit die de indruk wekt dat ze naakt poseert. Op twee andere beelden demonstreert ze haar nog steeds indrukwekkende fysiek. De benen lenig uitgestrekt, als is ze een prima ballerina. "Deze shoot is zo anders dan wat ik ooit heb gedaan", zegt ze zelf op Instagram.

Ze poseert trouwens in enkele van de stuks die ze zelf ontworpen heeft voor haar nieuwste collectie. Die kleding is dus ook gewoon te koop. Zo betaal je voor de rode jurk zo'n 2.500 euro, de glitterpumps gaan voor zo'n 580 euro over de toonbank en de trui in kasjmier kost om en bij de 770 euro. Heel wat van haar fans vinden bovendien dat ze voortaan beter gewoon zelf model kan staan voor haar creaties. Akkoord?