Rafael Nadal gaat zonder setverlies verder

De Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, staat in de derde ronde van de Australian Open. Nadal rekende in Melbourne in drie sets (6-3, 6-4 en 7-6 (7/4)) af met de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 52).

Net als in zijn openingswedstrijd op de Australian Open, maandag tegen de Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP 83), had Nadal slechts drie sets nodig.

In de derde ronde wacht voor Nadal een confrontatie met de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30), die in zijn tweede ronde thuisspeler John Millman (ATP 122) in vier sets (7-5, 3-6, 6-4 en 6-1) huiswaarts stuurde.

(belga)