F1-wereldkampioen Lewis Hamilton maakt comeback op sociale media

Lewis Hamilton heeft opnieuw iets gepost op zijn Instagram. Tot voor enkele weken geleden zou dat niets wereldschokkends geweest zijn maar de Britse F1-wereldkampioen was de voorbije weken compleet van de sociale media verdwenen.

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam in een mediastorm terecht nadat hij op Instagram een video online had geplaatst waarin hij kritiek gaf op zijn neefje die in een prinsessenjurk stond. "Jongens dragen geen prinsessenjurken" sneerde Hamilton naar zijn neefje, waarna hij zowel op sociale media alsook in diverse kranten heel wat kritiek kreeg.

De Brit reageerde door zijn excuses te uiten via twitter maar enkele dagen later verdwenen al zijn posts op Instagram. Vervolgens verdwenen ook stelselmatig al zijn berichten op Twitter.

Lewis Hamilton is gisteren echter opnieuw actief geworden op de sociale media en lijkt dus uit een winterslaap te zijn ontwaakt. De Brit plaatste een foto van hemzelf bovenop een berg met een snowboard waarop strategisch geplaatst een sponsorlogo te zien is. Kort daarna plaatst Hamilton een tweede post op Instagram waarin hij sponsor IWC feliciteerde. Op dinsdag mistte hij nog het sponsorevent van IWC in Genève. Een woordvoerder van Mercedes liet toen wetend dat Hamilton zich niet goed voelde en niet in staat was om naar Zwitserland te reizen.

Hamilton is wereldwijd één van de meest gevolgde sporters op sociale media. De Brit heeft op Instagram 5,7 miljoen volgers, op Twitter 5,2 miljoen volgers en op Facebook 4,1 miljoen likes. Daarop zijn vaak niet alleen persoonlijke posts te zien ook maar vaak ook berichten waarin Hamilton sponsors in de kijker zet.

Met heel wat miljoenen volgers zijn die sociale media ook een mooie bijverdienste voor de Brit, het stond dan ook in de sterren geschreven dat Hamilton vroeg of laat terug actief zou worden op de sociale media.

