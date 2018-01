Moordverdachte in België mag als vrij man naar de VS: Pentagon acht toezicht explosievenexpert niet nodig

Een Amerikaanse soldaat die in ons land verdacht wordt van de moord op zijn vrouw, is als een vrij man naar zijn thuisland teruggekeerd. Niet omdat Belgische rechters hem vrijspraken, maar wel omdat het Pentagon, dat het dossier overnam, het niet nodig vindt om de explosievenexpert onder toezicht te houden.

Craig Becker (36) werkte op het militaire commandocentrum van de NAVO in Bergen. Op 8 oktober 2015 werd zijn vrouw, Johanna Hove-Becker, dood op straat gevonden. Gesprongen uit hun appartement op de zevende verdieping. Of daar ging iedereen toch eerst van uit. Tot het gerecht haar echtgenoot in april 2016 aanhield op verdenking van moord. De explosievenexpert zou zijn vrouw hebben gedrogeerd en daarna uit het raam hebben geduwd. “Hij heeft die aantijgingen altijd ontkend”, zegt zijn Belgische advocaat Jean-Philippe Mayence. Het gerecht plaatste de marinier onder huisarrest en controleerde hem via een enkelband.

Het koppel woonde op de zevende verdieping van dit appartementsgebouw. Foto: ERIC GHISLAIN

Omdat Becker vreesde dat hij in ons land te lang zou moeten wachten op een proces, smeekte hij de Amerikaanse autoriteiten om de zaak over te nemen.

“De Verenigde Staten vroegen begin dit jaar effectief om de rechtsmacht te krijgen in dit dossier. Dat kan op basis van internationale verdragen. Een rechter in Bergen besliste dat de Amerikaanse justitie nu over het lot van Becker moet beslissen. België heeft niks meer te zeggen in dit dossier”, gaat Mayence verder. Na het vonnis werd Becker onmiddellijk van zijn enkelband verlost en aan de Amerikaanse justitie overgeleverd. “Hij is naar de Verenigde Staten vertrokken en leeft daar voorlopig in alle vrijheid.” NCIS, de politiedienst van de Amerikaanse marine, voert een onderzoek.