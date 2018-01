50.000 euro aan juwelen gestolen op het Autosalon

Tijdens het afgelopen weekend zouden op het Autosalon in Brussels Expo voor 50.000 euro aan juwelen zijn gestolen. Dat berichtten de kranten van Sudpresse woensdag.

Het parket van Brussel bevestigt dat één verdachte op heterdaad werd betrapt, maar wil niets kwijt over het precieze bedrag van de buit.

Het parket bevestigt ook dat een deel van de buit nog niet terecht is. De verdachte, geboren in 1978, werd als dader of mededader aangehouden voor “diefstal met inbraak, insluiping of valse sleutels”.