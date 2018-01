Antwerps partijbestuur weigert ontslag Tom Meeuws: “Doen niet mee aan moddercampagne”

Het Antwerpse partijbestuur weigert het ontslag van Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws op de Samen-lijst. Dat was de beslissing na 4,5 uur vergaderen dinsdagavond laat.

De positie van Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws kwam onder druk te staan na een reeks verhalen waarin hij in opspraak kwam. Ook nationaal voorzitter John Crombez was aanwezig. Het Antwerps partijbestuur eiste unaniem dat Meeuws op de lijst zou blijven. Alleen vond Crombez dat Meeuws daadwerkelijk moest opstappen.

Opmerkelijk was dat Samen-lijsttrekker Wouter Van Besien live op TerZake bevestigde dat Meeuws ontslag ging nemen. Volgens hem een “persoonlijke beslissing” van Meeuws. Hij had het eerder op de dag nog opgenomen voor de sp.a-kopman en riep op tot een propere campagne.

“De persoonlijke aanvallen tegen Meeuws waren enorm groot”, zegt Van Besien. “Dit hebben we in Vlaanderen nog nooit gezien. Dit vertroebelde het beeld van Samen en het inhoudelijke debat dat wij willen voeren. Dat laatste besefte ook Meeuws.”

Toch gingen de Antwerpse socialisten niet mee in dat verhaal en eisten ze dat hij op de derde plaats zou blijven staan op de Samen-lijst.

Verklaring Meeuws

“Ik heb vandaag mijn ontslag aangeboden aan het partijbestuur”, zegt Tom Meeuws na de vergadering van het partijbestuur. “Dit is geweigerd. Het partijbestuur staat in volle vertrouwen achter hun kopman. Niet omdat dit de gemakkelijkste keuze is, maar wel omdat het partijbestuur overtuigd is dat we met Samen, Groen en onafhankelijken, niet langer mee willen doen aan de moddercampagne die volop bezig is en nooit geziene proporties heeft aangenomen. Het moet gaan over de kern van de democratie en voor ons gaat het als sociaal-democraten over de waarden waaraan je aan politiek doet.”