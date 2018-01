Vluchteling uit Maasmechelen (26) overleeft ontploffing niet: “Op bezoek bij goede vriend”

Maasmechelen / Antwerpen -

Twee doden en veertien gewonden, dat is uiteindelijk de tol van de explosie op de Antwerpse Paardenmarkt. Eén bewoner zweefde een tijdje tussen leven en dood, maar is intussen buiten levensgevaar. De tol had dus – ook gezien de ravage – nog veel zwaarder kunnen zijn. Alles wijst ondertussen op een gaslek als oorzaak van de verwoestende explosie in Antwerpen. “Er waren problemen met de gasleiding, maar van de huisbaas mochten we niet bellen naar de politie”, zegt een huurder. De eigenaar ontkent. Het onderzoek dat duidelijkheid moet brengen, kan jaren duren.