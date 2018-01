Lichaam van overleden man op straat aangetroffen in centrum Maaseik

Maaseik - Een voorbijganger trof dinsdag rond 20.20 uur het lichaam van een man aan op de Albert Claessensweg, een zijstraat van de Burgemeester Philipslaan in het centrum van Maaseik. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp voor de persoon in kwestie kwam te laat.

Omdat de doodsoorzaak niet meteen kon achterhaald worden werd het parket van Limburg ingelicht en het draaiboek voor verdachte overlijdens opgestart. Een wetsgeneesheer en het lab van de fgp werden er ook bij gehaald. Over de identiteit van de man is nog niets bekend.

De politiezone is sinds het weekend wel op zoek naar een vermiste inwoner. Hij werd voor het laatst gezien op camerabeelden in de Eikerstraat, maar het was dinsdag verre van duidelijk of het nu om dezelfde persoon gaat.