BRUSSELSeksuele bijstand aan personen met een handicap kan, maar dan moeten die diensten wel erkend worden door de overheid. Dat zegt het Comité voor Bio-ethiek in een zeer uitgebreid advies. Philippe Courard (PS) had als staatssecretaris voor Personen met een Handicap in 2012 aan het Comité een reeks vragen gesteld over seksuele bijstand, het antwoord is nu klaar. De regeringen kunnen ermee aan de slag.