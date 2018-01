Alles voor een feestje hebben ze in huis: frieten die je tot vloeibare voeding kan mixen, extra toiletten voor rolstoelers, een zelfbedachte mocktail en uiteraard Willy Sommers. Laura Ramaekers (bekend van ‘Idool’) en drie collega-opvoeders van Intesa trappen op 26 januari opnieuw Bal Special op gang in de Limburghal in Genk. Iedereen mag meefuiven. Met of zonder rolstoel, met handicap of zonder. “Ik heb speciaal een rood glitterbloesje gekocht. Ik ga blinken, man”, glundert bewoonster Mia.