Zondag organiseert vzw Anti Broodfok Actie in Lummen een optocht tegen broodfok. De vzw kreeg hiervoor groen licht van de gemeente. De actievoerders mogen wel niet in de buurt komen van Het Hezehof, de hondenkwekerij in Schaffen die wil uitbreiden. De organisatie verwacht meer dan 150 actievoerders.