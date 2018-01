Dashcam filmt per toeval hoe ‘vliegende’ auto zich in tandartsenpraktijk boort

Een bestuurder moest zijn auto zondag achterlaten op de eerste verdieping van een tandartsenpraktijk in de Amerikaanse staat Californië nadat hij spectaculair was gecrasht. De man was aan hoge snelheid over een middenberm gevlogen, waardoor zijn voertuig zich in het gebouw boorde en daar bleef steken. Een automobilist die toevallig op de plek van het onheil passeerde, filmde de het spectaculaire moment waarop de auto even kon vliegen.