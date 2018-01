KRC Genk pakt de volle buit bij Oostende na dolle slotfase

Racing Genk heeft in het absolute slot de volle buit gepakt op bezoek bij KV Oostende. De Limburgers stonden lange tijd op een zuinige 0-1 voorsprong, maar één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd kopte Genk-speler Maehle de bal ongelukkig voorbij zijn eigen doelman. Via Thomas Buffel pakte Genk alsnog de volle buit, hij scoorde in de toegevoegde tijd alsnog de 1-2.

HERBELEEF. Buffel bezorgt Genk alsnog de zege na spannende slotfase

Eind december werd de competitiematch tussen KV Oostende en Racing Genk afgelast door het stormweer aan de kust, maar ook vandaag stond er weer een stevige bries in de badstad. Gelukkig minder ernstig tegenover de vorige keer, dus kon de inhaalmatch wel gewoon doorgaan. Bij Oostende zette Custovic een aanvallende ploeg tussen de lijnen, met Gano, Zivkovic en Musona in de basis. Franck Berrier zat nog niet in de kern. Bij Racing Genk stond Ingvartsen als enige fitte spits in de punt.

De eerste grote kans kwam er na iets meer dan tien minuten. Malinovskyi vond Pozuelo met de voorzet, maar die vergat te koppen. Niet veel later ging Buffel zijn kans, maar zijn afgeweken schot ging net over. De grootste kans was dan nog voor de jonge Wouters. Hij kopte van dichtbij een hoekschop op de paal.

Dan toch een goal

Oostende kwam af en toe wel opzetten, vooral via een ijzersterke Bjelica. Die bezorgde Zhegrova en Maehle regelmatig problemen, maar het vervolg was minder. Gano en Zivkovic botsten steevast op Colley en Dewaest. Laatstgenoemde liet zich in de beginfase wel opmerken met dom balverlies, maar staat er op de belangrijke momenten.

Een doelpunt hing in de lucht en kwam er ook. Genk drukte hoog, Bjelica speelde in bij Dewaest. Via Pozuelo kwam de bal bij Ingvartsen, die Dutoit kansloos liet. Hij schoot zijn vijfde van het seizoen binnen: 0-1. Oostende reageerde bijna meteen, maar Vukovic kon nog met zijn vingertoppen aan de knal van Musona. Op slag van rust kreeg Oostende zijn grootste kans. Vukovic loste een voorzet, maar Gano profiteerde niet en knalde op de Australische doelman.

Dolle slotfase

Geen geluk in de eerste helft, ook in de tweede helft leek het niet te lukken voor KV Oostende. Een listige lob van Gano werd door Vukovic nog net gekeerd meteen na het fluitsignaal. KVO drukte Genk achteruit in het begin van de tweede helft, maar zonder succes. Oostende bleef wel kansen creëren, maar de netten trillen lukte niet voor de kustploeg. Aan de overkant maakte Genk nog weinig klaar na de rust, Pozuelo kon zes minuten voor tijd de match definitief beslissen maar knalde over.

De tijd tikte weg en Genk leek het te halen, maar dan kopte Maehle de bal ongelukkig voorbij Vukovic in eigen doel. 1-1 voor KV Oostende en een billijk gelijkspel in de maak… maar toen scoorde Thomas Buffel in de toegevoegde tijd alsnog de 1-2 winning goal. Zo springt Genk naar de zevende plaats, op twee punten van Play-off 1, Oostende blijft onderaan hangen.