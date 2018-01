Crombez: “Descheemaecker (N-VA) kan de enige zijn die dingen in de krant heeft gegooid om Meeuws te beschadigen”

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft dinsdagavond in het VRT-programma ‘De Afspraak’ in harde bewoordingen de beschadigingsoperatie tegen het Antwerpse kopstuk Tom Meeuws aan de kaak gesteld. Hij viseerde daarbij onomwonden de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker.

Dinsdagochtend brachten een aantal kranten het verhaal dat Meeuws in 2015 wegens financieel geknoei moest opstappen bij De Lijn Antwerpen. Het bracht Meeuws in grote moeilijkheden. Terwijl hij dinsdagavond in Antwerpen nog overleg voerde met het lokale partijbestuur, bevestigde Groen-boegbeeld Wouter Van Besien reeds in Terzake dat Meeuws zijn plaats op de progressieve stadslijst Samen opgeeft.

Even later wou Crombez het ontslag nog niet bevestigen in de studio van De Afspraak. “Toen ik hier binnenkwam, was er nog niets beslist. Tom ging naar het partijbestuur in Antwerpen, dat nu bezig is. Daar zal er beslist worden. Ik zal het nadien wel horen”, klonk het bij de partijvoorzitter. Hij beklemtoonde dat Meeuws zelf in eer en geweten een beslissing moet nemen.

Crombez toonde zich wel bijzonder ontstemd over dossiers die naar boven worden gehaald met de bedoeling om rivaliserende politici te beschadigen. Hij viseerde onomwonden Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn en van N-VA-signatuur. “Dat kan de enige zijn die dingen in de krant heeft gegooid met de bedoeling om Tom Meeuws te beschadigen”, vindt Crombez.. “Het is informatie die bijna niemand kan hebben, maar de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft dat wel.”