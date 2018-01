Peter Sagan heeft een heerlijke nieuwe tattoo van zichzelf als iconische slechterik

Peter Sagan heeft een knappe nieuwe tattoo laten zetten. De Slovaakse wereldkampioen, momenteel aan de slag in de Tour Down Under, pronkt tegenwoordig met een afbeelding van zichzelf op de buik. Sagan liet zichzelf als The Joker afbeelden, de iconische slechterik uit de Batman-films. Dat bleek uit foto’s gemaakt Down Under. “Why So Serious”, staat er in inkt: het kan zomaar het levensmotto van Peter Sagan zelf zijn.