Genk - De wereldberoemde Italiaanse zanger Umberto Tozzi was zondagavond te gast bij topchef Peppe in zijn restaurant La Botte in Genk.

Tozzi had vorige zaterdag nog een optreden in de Ethias Arena in Hasselt. De charmezanger zorgde voor wereldklassiekers zoals Gloria, Ti Amo en Gente di Mare. Peppe kreeg al eerder behoorlijk wat beroemdheden over de vloer. Al behoort Umberto Tozzi toch wel tot de top daarvan.