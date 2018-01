VIDEO. Waarom deze auto al drie maanden met een wielklem in Sint-Niklaas staat

Sint-Niklaas - In het centrum van de stad Sint-Niklaas al drie maanden een wagen met een wielklem geparkeerd voor een kantoorgebouw. De auto zou onderwerp zijn van een lopend gerechtelijk onderzoek, en kan daarom niet verplaatst worden. De kantoorhouder is het voertuig inmiddels al ‘zijn vriend’ beginnen noemen.

De man stuurde al enkele ludieke tweets naar de politie over zijn “nieuwe vriend”, zo suggereerde hij al om de verjaardag van de wagen te vieren, samen met de politie dan. De handelaars op de drukke Parklaan vinden de wagen echter best vervelend, gezien deze constant een parkeerplaats bezet. “We zijn een drukbeklant kantoor, we hebben twee parkeerplaatsen op onze oprit”, klink het, “maar ook die op de openbare weg wordt er wel wat vaker geparkeerd.”