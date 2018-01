Fiscus haalde vorig jaar voor meer dan 70 miljoen aan openstaande boetes op

De fiscus heeft vorig jaar, in 2017, voor meer dan 70 miljoen euro aan openstaande boetes kunnen innen, onder meer via zogeheten ‘nieuwe technieken’. Zo werd 41 miljoen euro geïnd door het inhouden van een terugbetaling van de inkomstenbelastingen.

Door een vereenvoudigd derdenbeslag op loon werd 11,8 miljoen euro geïnd, en 19,5 miljoen euro kon gerecupereerd worden door het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Dat heeft Belga vernomen bij de federale overheidsdienst Financiën. Eind vorige week raakte uit dezelfde bron bekend dat er ook 2 miljoen kon geïnd worden aan openstaande boetes via de nummerplaatherkenning.

In 2016 voerde de regering-Michel enkele nieuwe methodes in om de achterstallige boetes efficiënter te kunnen innen. Zo kan de fiscus automatisch derdenbeslag laten leggen op het loon van wanbetalers. Werkgevers krijgen dan de opdracht om het openstaande boetegeld van het salaris af te houden en in de schatkist te storten.

Gelijkaardige maatregelen werden vorig jaar ook genomen voor het beslag op de huur en zelfs op de bankrekening van wanbetalers. Ten slotte kan de fiscus sneller gerechtsdeurwaarders inschakelen en kunnen politie en douane via nummerplaatherkenning (ANPR-scanners) wanbetalers opsporen en aanzetten om te betalen.