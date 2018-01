Vijftien Red Flames lopen stage in Tubeke onder leiding van Ives Serneels

“We trachten ook om de speelsters de beste omkadering aan te bieden, met de aanwezigheid van een sportpsycholoog”, aldus Serneels.“ Tijdens onze stage in november, toen we twee oefenmatchen speelden tegen Rusland, hebben we een nieuw trainingsprogramma dat focust op kracht op punt gesteld. Deze stage biedt de mogelijkheid om alles uit te testen.”

Serneels kan rekenen op een groepje van vijftien Red Flames, ondanks de afwezigheid van speelsters die actief zijn in de Belgische competitie, die alleen 22 januari komen aansluiten. “Veel speelsters hebben dankzij hun prestaties in de Belgische competitie of het nationale team de aandacht getrokken van buitenlandse clubs. Ze dachten dat een buitenlands avontuur de beste keuze zou zijn voor hun ontwikkeling. Maar ik kan ook rekenen op een mooi aantal speelster uit het Belgisch kampioenschap. Laten we stellen dat de verhouding momenteel 60-40 is, in het voordeel van de Belgische competitie.”

Het volgend sportief project van de Red Flames wordt de Cyprus Cup in maart. “We zullen er drie mooie ploegen tegenkomen: Tsjechië, Spanje en Oostenrijk. Het zal een goede basis zijn voor het vervolg van de WK-kwalificatiecampagne. In april spelen we tegen Portugal (6 april thuis) en Italië (10 april op verplaatsing), onze voornaamste rivalen. We zijn goed begonnen aan de campagne (9 op 9). We kunnen dromen van de kwalificatie, maar we moeten realistisch blijven en match per match bekijken.”