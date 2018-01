Gewezen Trump-adviseur Bannon gedagvaard in onderzoek naar Russische inmenging

Steve Bannon, de vroegere adviseur van Amerikaanse president Donald Trump, heeft vorige week een dagvaarding ontvangen waarin hij wordt opgeroepen om te getuigen over mogelijke Russische inmenging. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times dinsdag.

Robert Mueller, de speciale aanklager die met het Rusland-onderzoek belast is, wil dat Bannon voor de ‘grand jury’ meer uitleg geeft over de Russische banden van medewerkers van Trump. Dat schrijft de krant op basis van een bron die nauw bij het onderzoek betrokken is.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat Mueller een dagvaarding gebruikt om iemand uit de huidige of vroegere omgeving van Trump te laten ondervragen. Het is niet duidelijk waarom voor Bannon plots een andere werkwijze gehanteerd wordt. Maar volgens de New York Times gaat het mogelijk om een onderhandelingstactiek. Mueller zou Bannon dan toelaten om niet voor de grand jury te komen, zolang Bannon wel instemt met een minder formele ondervraging.

De dagvaarding komt er na de veelbesproken uitlatingen van Bannon in het boek “Fire and fury” van Michael Wolff. Daarin noemt Bannon een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad, onpatriottisch en rotzooi”. Als gevolg van die uitspraak is Bannon moeten opstappen als voorzitter van de ultraconservatieve website Breitbart News.