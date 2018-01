Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ eindigde in ziekenhuis door overmatig druggebruik

De Nederlandse reality-ster Samantha De Jong (28) is vrijdagochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens overmatig druggebruik. Dat meldt haar manager aan De Telegraaf.

Afgelopen vrijdagochtend werd Samantha De Jong, beter bekend als Barbie uit de Nederlandse realityreeks ‘Oh Oh Cherso’, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten troffen haar bewusteloos aan in haar woning in Scheveningen. Ze had naar verluidt verwondingen. Maandag mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten, maar toen raakte bekend dat de blondine verder zou herstellen in een gespecialiseerde zorginstelling. Haar twee kinderen verblijven momenteel bij haar ex en haar familie.

Nu meldt haar manager dat het incident te wijten is aan haar overmatig druggebruik. “Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha’s wens”, aldus de manager. “Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen. Tenslotte willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd.”