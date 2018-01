Scherpe daling van aantal fans bij Genk en STVV: “Het hart klopt niet meer, het is te zakelijk”

Een daling van het aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden met ruim 30 procent, en dat in een tijdspanne van amper drie jaar. De tendens waarmee zowel Racing Genk als STVV momenteel geconfronteerd worden, is op z’n zachtst gezegd verontrustend. Enkele oorzaken liggen voor het grijpen. Zoals de sportieve terugval in de voorbije seizoenen en de teloorgang van het Limburgse gezicht van beide clubs. Maar is er niet meer aan de hand? Wij legden ons oor te luister bij Louis Cauffman, bedrijfseconoom en klinisch psycholoog, bij sporteconoom Trudo Dejonghe, verbonden aan de KUL, en bij analist Franky Van der Elst. “Het hart klopt niet meer.”