Wolvin verorbert reeën en hazen tijdens tocht naar Leopoldsburg

Bocholt / Leopoldsburg -

De jonge Duitse wolvin Naya loopt nog in Limburg rond. Dat heeft ze zelf verklapt via een zendertje. In november 2016 kreeg de grote welp een halsband met gps van een Duitse onderzoeker. Professor Norman Stier van de universiteit van Dresden doopte haar tot Naya en volgt haar nu op de voet. Op 3 januari stak de Duitse wolvin de Nederlandse grens over in Lozen, deelgemeente van Bocholt. Naya leeft al twee weken in Limburg.