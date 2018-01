Tom Meeuws (sp.a) stapt op als kandidaat op Antwerpse lijst Samen

Tom Meeuws gaat vanavond om 20 uur op het Antwerps sp.a-bestuur zijn ontslag indienen als kandidaat op de Antwerpse lijst Samen. Hij stond op plek 3. Dat wordt bevestigd door bronnen binnen Samen aan Gazet van Antwerpen.

Het nieuws over de verdeling van budgetten als directeur van De Lijn Antwerpen was het verhaal te veel. Meeuws zou hebben vastgesteld dat hij eerder een obstakel vormde in het politieke project van Samen.

De Lijn

Tom Meeuws was van 2013 tot 2015 directeur bij De Lijn in Antwerpen, waarna hij plots ontslag nam “in onderling overleg”. Nu blijkt er toch iets meer achter dat plotse ontslag te zitten.

Meeuws zou meerdere malen zijn bevoegdheid overschreden hebben bij grote financiële uitgaven. Hij zou bij de vervoersmaatschappij betalingen hebben gedaan zonder contract of zonder de vereiste toestemming. Meeuws zelf sprak over “een beschadigingsoperatie”, maar besluit nu toch een stap opzij te zetten.

Eerder kwam Meeuws ook al in opspraak toen bleek dat hij als consultant contacten had met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl Samen het Antwerpse stadsbestuur op dat vlak fel bekritiseerd had.