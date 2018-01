Slachtoffers ontploffing Antwerpen geïdentificeerd

De dodelijke slachtoffers van de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een Belg van 39 en een Afghaan van 26 jaar. Dat bevestigt het parket.

Beide slachtoffers die dinsdagmorgen nog vanonder het puin werden gehaald, zijn overleden. Het gaat om twee mannen: een 26-jarige man met de Afghaanse nationaliteit die illegaal in ons land verbleef en een asielaanvraag had lopen en een 39-jarige Belg die in een van de panden woonde. Dat meldt het Antwerpse parket aan onze redactie. “De reden van de aanwezigheid van de 26-jarige man is nog onbekend.”

De eerste vaststellingen van het parket wijzen op een gasexplosieals oorzaak.

De eigenaar van het getroffen pand reageerde eerder al aangeslagen op de explosie van maandagavond. “Ik ben heel hard geschrokken van de beelden die ik in de media gezien heb. Dat is echt heel, heel, heel erg. Zoiets heb ik nog nooit gezien”, zei Hamdi Chalghmi. Hij was op vakantie in Egypte, maar zegt nu het vliegtuig huiswaarts te nemen.

Gasgeur

Eerder hadden slachtoffers al gezegd dat ze maandag al de hele dga een felle gasgeur roken. “Het stonk enorm naar gas in het hele gebouw. Ik ben gaan ruiken op de tweede verdieping, waar Antonio woont, en rook de geur daar het hardst. Antonio zei me zelfs nog dat het gebouw zou kunnen instorten.”

Op vragen over de bewoonbaarheid van de appartementen, antwoordt de eigenaar dat ze volgens hem “in orde” waren. “Er waren geen problemen. Er zijn ook nooit problemen met de gas geweest. Ik weet niet waar die explosie vandaan komt. Is dat ons gebouw? Is dat het gebouw ernaast? Ik wacht op het rapport van de experts. Ik hoop vanavond terug in België te zijn om me verder te informeren.”