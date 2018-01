Familie slachtoffer ‘vampiermoord’ vraagt dader te veroordelen voor moord

De familie van het slachtoffer in de zaak waarbij een 43-jarige man uit Vurste bij Gavere zijn vriendin vermoordde omdat hij naar eigen zeggen dacht dat ze een vampier was, vindt dat de man moet veroordeeld worden voor moord. Volgens hun advocaten blijkt overduidelijk dat er vooraf een ruzie is geweest, en dat hij het verhaal over zijn psychose nadien verzonnen heeft.

De feiten dateren van januari 2014 toen Kris V.M. zijn vriendin onthoofde. In zijn eerste verklaringen aan zijn vader vertelde hij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood. Anderhalf jaar eerder was de man al eens opgenomen in het Maria Middelaresziekenhuis: van 26 juli tot 7 augustus 2012. Hij had klachten van paranoia. Hij had het idee afgeluisterd en achtervolgd te worden. Hij vertrouwde niemand en had angst om vermoord of vergiftigd te worden. In januari 2014 kreeg hij er naar eigen zeggen opnieuw last van. Zondagavond ging hij wel nog rustig slapen, tot hij werd gewekt door stemmen. “Je moet de wereld redden, haast u, haast u! “ zeiden ze. “Ze dwongen me de vampier naast me te doden.” Volgens zijn verhaal verstikte hij eerst zijn vriendin en sleepte haar naar de keuken. Daar sneed hij haar hoofd af en zette het in de afwasbak.

Open relatie

Volgens advocaat Filip Van Hende, die de familie van het slachtoffer bijstaat, klopt dat verhaal niet. Volgens hem had V.M. het moeilijk met hun open relatie en aanvaardde hij niet dat zijn vrouw een tweede vriend had. Volgens Van Hende zou daarover een ruzie zijn ontstaan. Volgens hem getuigen daarvan de talrijke bloedspatten en de verwondingen aan het hoofd. In zijn verhaal zou hij haar enkel hebben gewurgd of verstikt en zelfs amper weerstand hebben geboden. “Sta mij toe dat niet te geloven. Ik leid daaruit af dat er vooraf wel degelijk een vechtpartij is geweest! “ Bovendien werden in zijn kamerjas ook briefjes teruggevonden met handgeschreven kattebelletjes waaruit blijkt dat hij erg achterdochtig was en jaloers. V.M. verklaarde ook vlak na de feiten dat hij de moord pleegde in een psychose. “Midden in een psychose, maakt hij al de diagnose bij zichzelf dat hij er een heeft. Dat is du jamais vu!”