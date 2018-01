Vakbonden De Lijn dreigen met staking

De vakbonden bij De Lijn dienen een stakingsaanzegging in. Die loopt tot raad van bestuur van 24 januari, waar herstructureringsplan besproken wordt.

De drie vakbonden bij De Lijn hebben maandag een stakingsaanzegging ingediend. Dat bevestigt ACV’er Jan Coolbrandt dinsdag. De aanzegging loopt tot en met 25 januari, de dag nadat de raad van bestuur van De Lijn samenkomt over de herstructureringsplannen. Coolbrandt hoopt dat de raad van bestuur het huidige plan daar niet zal goedkeuren. “Ik vrees dat dat ons dat heel weinig marge zou laten om te onderhandelen over enkele heikele kwesties in dat plan”, zegt Coolbrandt.

“In de periode dat de aanzegging loopt mogen nog initiatieven genomen worden”, legt Coolbrandt uit. “We hopen op een periode van verzoening, zodat we dit conflict nog kunnen ontmijnen.”

De vakbonden vragen dat het plan zoals het nu voorligt inhoudelijk nog bijgestuurd kan worden, en dat de goedkeuring van dat plan uitgesteld wordt naar een latere bijeenkomst van de raad van bestuur.

Deze aanzegging maakt het mogelijk om te staken van 25 tot en met 28 januari.