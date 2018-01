Koppel kan overlast Airbnb niet meer aan: “Elke nacht 25 brallende toeristen in de hal, dat maakt je gek”

Gent - Een Gents koppel gaat al vier jaar lang gebukt onder overlast veroorzaakt door Airbnb-toeristen in hun flatgebouw. “Wij wonen naast een kraakpand voor toeristen.” De stad staat voorlopig machteloos.

Op 28 december vorig jaar werden de Iraans-Gentse dierenarts Reza Moqadam en zijn partner Regine hardhandig in de boeien geslagen door de politie. Dat gebeurde midden in de nacht, in de kleine hal van het appartementsgebouw waar ze wonen, in de buurt van het Sint-Pietersstation.

Een uur voordien hadden ze op diezelfde plek ruzie gemaakt met een groep jonge toeristen die via Airbnb het appartement aan de overkant huurden. Het koppel kwam buiten om zijn beklag te doen, er werd heen en weer gescholden en na wat duw- en trekwerk, belde een van de toeristen de politie. Toen drie agenten aanbelden bij de bewoners, ging het moegetergde koppel door het lint en werden zij opgepakt, in plaats van de lawaaimakers.

Foto: rr

Hasjgeur in de slaapkamer

“Vier jaar lang al worden we geplaagd door overlast van toeristen in het appartement aan de andere kant van de hal”, zegt de dierenarts met een zucht. “Bijna iedere nacht hebben we prijs: of ze maken lawaai, of ze drinken en gebruiken drugs in de hal. Deze keer was het mijn zoon van 15 die ’s nachts om 4 uur niet kon slapen van de hasjgeur die zijn slaapkamer binnenwaaide. Soms zitten er wel 25 mensen tegelijk in dat appartement met twee slaapkamers. Geen wonder dat we ’s ochtends soms slapende mensen in de hal aantreffen. We leven naast een kraakpand voor toeristen.”

“Geen regels”

Op de site van Airbnb merken we dat Moqadam en zijn partner niet overdrijven. Het bewuste adres wordt aangeprezen met 9 een- en tweepersoonsbedden en drie sofa’s in nauwelijks twee slaapkamers. Samen goed voor minstens 19 personen in een sociaal appartementsgebouw waar 24 gezinnen wonen. Doodleuk prijst de eigenaar zijn stek aan als een adresje zonder regels (“no rules”) voor de toerist.

Reza Moqadam en Regine zijn helemaal op. “Tientallen keren hebben we de politie gebeld. Altijd horen we hetzelfde: we kunnen niets doen aan Airbnb. Begrijp je nu dat we ons aan de politie ergerden?”

Foto: rr

Gent lijkt voorlopig machteloos

Volgens ramingen van de Dienst Toerisme telt Gent momenteel 850 actieve Airbnb-panden, een stijging met 9 procent in vergelijking met 2016. “Airbnb zet zware druk op de reguliere verhuurmarkt”, zegt Hilde Reynvoet, hoofd van de Dienst Wonen van de Stad Gent. “Elk onbewoond pand dat wordt verhuurd aan toeristen, is niet beschikbaar voor de gewone huurder.”

Bovendien voelt de Stad zich machteloos. “Controle op Airbnb is heel moeilijk”, geeft Liselotte Mortier van het kabinet Wonen toe. “Wie een kamer verhuurt aan een toerist, moet dat melden en toeristentaks betalen (2,83 euro per persoon per nacht, nvdr.) maar velen doen dat niet. En omdat Airbnb geen adressen vrijgeeft, weten we niet waar we moeten controleren.”

Ook tegen overlast van toeristen valt weinig te beginnen. “Het klopt dat de politie eigenlijk alleen mag optreden tegen de veroorzakers van het nachtlawaai, níét tegen de eigenaar van het gebouw waarin ze overnachten”, aldus Mortier.

Foto: rr

Limiet

Populaire citytripbestemmingen hebben het afgelopen jaar een rem gezet op de wildgroei van Airbnb. Zo mag een particulier in Amsterdam, waar het aantal Airbnb-adressen in vier jaar van 4.500 naar 22.000 is gestegen, zijn woning voor maximaal dertig dagen per jaar verhuren.

Het Gentse stadsbestuur probeerde vorig jaar ook zo’n limiet in te stellen voor particuliere verhuur, tot zestig dagen per jaar. Maar de Vlaamse overheid trok een streep door dat plan door de maximale periode vast te leggen op 4 keer 30 dagen per jaar. “Daar kunnen wij niets tegen beginnen”, zegt Reynvoet.

De hotelsector is het beu. “Gelukkig beleeft Gent nu een hoogconjunctuur voor het toerisme en ondervinden de hotels weinig hinder van Airbnb”, zegt Kurt Neyrinck, voorzitter van de vzw Gent Hotels. “Maar we moeten ons voorbereiden op mindere periodes.”

“Het kan niet dat hotels en B&B’s moeten voldoen aan tal van veiligheids- en hygiënische voorschriften en verblijfstaks moeten betalen, terwijl Airbnb dat allemaal straffeloos kan omzeilen. Wij eisen gelijke regels en stappen met die eis naar het stadsbestuur.”

Aankaarten bij college

Schepen van Wonen Sven Taeldeman (SP.A) ziet de bui al een tijd hangen. “Ik deel die bezorgdheid. Gent heeft nood aan betaalbare huurwoningen. Daarnaast vindt de toerist hier al tal van mogelijkheden voor tijdelijk logies. Ik sta klaar om dit probleem aan te kaarten bij het college.”

Zijn collega Annelies Storms (SP.A), bevoegd voor Toerisme, plant dan weer een sensibiliseringsactie voor Airbnb-verhuurders om zich in orde te stellen met de wet.

Wie klachten heeft over Airbnb, kan contact opnemen met toezicht@stad.gent.