Lidl verwijdert opnieuw kruis uit reclame: “Toeval, iedereen is hier welkom”

Supermarktketen Lidl ligt opnieuw onder vuur. Op een foto aan de muur van de winkel in het Vlaams-Brabantse Ternat is het kruisbeeld op een lokale kerk verwijderd. Het is niet de eerste keer dat Lidl dat doet.

Aan de muur in de Lidl-supermarkt in Sint-Katherina-Lombeek, deelgemeente van Ternat, hangen foto’s van lokale bezienswaardigheden. Op een van de muren zie je bijvoorbeeld de Sint-Gertrudiskerk uit de eigen gemeente, een lokale touch waar ze wel van houden bij de supermarktketen.

Maar het was enkele klanten opgevallen dat er iets vreemds aan de hand is met de foto. Het kruisbeeld op de kerk is nergens te bekennen. “Het gaat van kwaad naar erger met de winkelketen”, schrijft Roeland Van Walleghem op Facebook. “Ik zag een foto van de Sint-Gertrudiskerk aan de muur”, zegt Luc S. uit Ternat aan Sceptr. “Maar het kruis was verwijderd. Dat kan toch niet?”

Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl, zegt dat het toevallig gebeurd is. “De foto van de kerk in Ternat werd bovenaan ingekort om inkaderingsredenen”, vertelde ze aan Sceptr. “Hierbij werden de windwijzer en het kruisbeeld verwijderd. Maar dit gebeurde niet met opzet en is toevallig. Bij ons is iedereen welkom. Als de inwoners van Ternat dat willen, passen we zeker onze inkomhal aan.”

In Griekenland lag Lidl vorig jaar ook al onder vuur, omdat de kruisen weggewerkt waren van kerken op de verpakking van Lidl-moussaka. Ook toen verontschuldigde de keten zich al.