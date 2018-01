Record van 1,3 miljoen passagiers voor FlixBus in België vorig jaar

Brussel - Langeafstandsbusmaatschappij FlixBus heeft vorig jaar in België een nieuw passagiersrecord gerealiseerd. In totaal reisden 1,3 miljoen mensen per FlixBus naar en vanuit België, een stijging met 50 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het bedrijf dinsdag. De populairste bestemmingen waren Nederland, Frankrijk en Duitsland.

In 2017 schreef de FlixBus-groep FlixMobility voor het eerst zwarte cijfers. Ook FlixBus Benelux boekte winst. “Naast de continue uitbreiding is het ook in 2018 de bedoeling om in de Benelux winstgevend te opereren”, zegt Jesper Vis, managing director FlixBus Benelux.

In de toekomst moet het mogelijk worden om bepaalde stoelen in de bus bij aankoop van het ticket te reserveren. FlixBus wil die mogelijkheid eerst op enkele routes en na een succesvolle test later voor het gehele netwerk aanbieden. Daarnaast wordt een app-functie ontwikkeld waarmee reizigers de chauffeurs eenvoudig na afloop van de rit kunnen beoordelen.

FlixBus gaat het netwerk verder uitbreiden. Vooral met de verbindingen tussen Nederland, België en Frankrijk, maar ook met luchthavenbussen wil de vervoerder groeien. Tussen Brussel en Amsterdam zullen dan dagelijks minimaal vijfentwintig bussen rijden.