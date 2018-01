Noord-Korea over tweet Trump: “Geblaf van een dolle hond”

Noord-Korea heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij “ook een nucleaire knop heeft, maar dat die groter en krachtiger is” dan die van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. Pyongyang sprak van een uitlating van een “dementerende”, niet meer dan “geblaf van een dolle hond”.

De Noord-Koreaanse leider had in zijn nieuwjaarstoespraak gewaarschuwd dat hij de “nucleaire knop” binnen bereik had. Tegelijk stak hij de hand uit naar Seoel door gewag te maken van een dialoog en van een Noord-Koreaanse deelname aan de komende Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

In een reactie had Trump op Twitter geschreven dat “hij ook een nucleaire knop” had, “maar die is veel groter en krachtiger dan de zijne, en hij werkt!”.

De krant van de Noord-Koreaanse eenheidspartij bestempelde de uitspraak van de Amerikaanse president als “opschepperij”. Het is slechts “een kramp van een dementerende” die schrik heeft van de macht van Noord-Korea, niet meer dan “geblaf van een dolle hond”.