Michel: “Beslissingen kernuitstap worden niet uitgesteld tot 2019”

“Er worden geen beslissingen uitgesteld tot in 2019.” Zo reageert het kabinet van premier Charles Michel op het bericht in De Standaard dat de beslissing over de kernuitstap over de verkiezingen van 2019 zou worden getild. “Het Energiepact staat voor 2018 gepland. De gesprekken gaan voort, maar we onderhandelen niet via de media”, luidt het.