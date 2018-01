Paus Franciscus vraagt vergiffenis voor kindermisbruik door Katholieke Kerk

Paus Franciscus heeft in Chili aan het begin van zijn reis door Latijns-Amerika om vergiffenis gevraagd voor het misbruik van minderjarigen door een Chileense priester. “We moeten er alles aan doen, opdat dit niet meer gebeurt”, zei Francisus dinsdag in het presidentieel paleis La Moneda, waar hij door staatshoofd Michelle Bachelet werd ontvangen.

De paus verwees naar een in 2010 aan het licht gekomen zaak over de invloedrijke pastoor Fernando Karadima, die mogelijk door de bisschoppen werd toegedekt. Een rechtbank van het Vaticaan had hem schuldig bevonden. De als charismatisch omschreven Karadima (87) was pastoor in de hoofdstad Santiago en speelde een belangrijke rol bij de vorming van verscheidene bisschoppen.

“Ik kan er niet omheen om de pijn en schaamte tot uitdrukking te brengen over de onherstelbare schade die kinderen is toegebracht door geestelijken van de Katholieke Kerk”, zei de paus in een toespraak tot politici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Het schandaal rond Karadima heeft het vertrouwen in de kerk in Chili zwaar aangetast.

Franciscus riep de Chileense maatschappij en haar leiders op de “culturele poyfonie” van het land te beschermen en te waarderen. Hij riep op tot een “cultuur met respect voor de aarde”, een cultuur die “geen economische belangen boven die van natuurlijke ecosystemen plaatst”. “De wijsheid van inheemse volkeren kan een belangrijke bijdrage leveren. Van hen kunnen we leren dat mensen die hun rug keren naar wat de natuur geeft, nooit een echte ontwikkeling zullen meemaken”, zei de paus.

Franciscus zal tijdens zijn driedaags bezoek aan Chili in het zuiden van het land vertegenwoordigers van de Mapuche-indianen ontmoeten, die sinds decennia vechten om de teruggave van hun gronden. Donderdag begint Franciscus in Peru aan de tweede etappe van zijn zesde reis door Latijns-Amerika.