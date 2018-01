Duikbootmoord: uitvinder officieel beschuldigd van moord

Het leest als een gruwelijke Scandinavische misdaadserie, maar het is werkelijkheid: het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat duikbootbouwer Peter Madsen de moord op journaliste Kim Wall koelbloedig heeft gepland. De 47-jarige Deense uitvinder is dinsdag officieel aangeklaagd voor de moord op de Zweedse journaliste. Het OM vordert levenslang, zo deelde de politie in Kopenhagen mee.

Madsen wordt ervan beschuldigd Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot Nautilus om het leven te hebben gebracht en het lijk seksueel te hebben misbruikt.

Volgens de aanklacht werd de moord op voorhand gepland en voorbereid door de veertiger. Hoe Madsen de journaliste ombracht, is nog onduidelijk - mogelijk werd Wall gewurgd of de keel doorgesneden. Het OM beschuldigt hem ook van lijkschennis.

Madsen zelf spreekt van een ongeval. Wall, die de avond van 10 augustus 2017 voor onderzoek op de onderzeeër was, stierf mogelijk aan een koolmonoxidevergiftiging terwijl hij aan dek was. Tijdens zijn voorlopige hechtenis gaf Madsen, die in Denemarken een bekende uitvinder is, verschillende versies van Walls dood.

Slachtoffer Kim Wall. Foto: AFP

Het lijk van de jonge vrouw werd in stukken en met veertien messteken in het onderlichaam in zee teruggevonden. Madsen gaf na een tijd toe dat hij het lichaam in stukken gezaagd had en de lichaamsdelen overboord gegooid had. Seksueel misbruik ontkent hij echter.

Op een van zijn harde schijven vond de politie video’s van terechtstellingen waarin vrouwen gefolterd, onthoofd en verbrand worden.

Het proces begint op 8 maart. Een vonnis wordt op 25 april verwacht.