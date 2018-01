Zus overleden model: “Ik stuur haar nog steeds appjes”

De familie van Dominique Lousberg kan nog maar moeilijk geloven dat ze nooit meer thuiskomt. Het fotomodel, de vriendin van Versuz-dj Kenneth (Colt) Claes, werd eind november slachtoffer van een afschuwelijk spookrijdrama in Roermond.

Moeder Cindy (52) en zus Sam (27) blijven achter met intens verdriet en onbeantwoorde vragen. “Soms denk ik: even Do bellen”, zegt Cindy tegen De Telegraaf. “En daarna denk ik: o nee, dat kan niet meer.” Ook Sam had heel veel contact met haar zus. En dat mist ze nu enorm: “Ik stuur haar nog steeds appjes, ik wil nog zo veel met haar delen.”

Troost probeert de familie te vinden bij de vele foto’s die Dominique in haar korte leven maakte. Cindy: “Op mijn telefoon heb ik een mapje met die foto’s en video’s. Elke avond voor het slapengaan, kijk ik dat.”

Drank

Of de 26-jarige spookrijder die Dominique doodreed gedronken had, is nooit opgehelderd. Volgens het Openbaar Ministerie is het juridisch niet mogelijk om het bloed van een overledene te testen. De nabestaanden van Dominique zullen dus nooit weten wat de exacte toedracht was van het spookrijdrama.

