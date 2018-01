Grootste deel van afval op de Maas in Nederland bestaat uit plastic

Van al het afval dat in Nederland wordt gevonden aan de oevers van de Maas en de Waal bestaat zestig procent uit plastic. Dat blijkt uit onderzoek van het project Schone Rivieren, een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.

Het meeste plastic komt van drankverpakkingen, zoals plastic flesjes, doppen en wikkels. Verder werden ook veel blikjes, snackverpakkingen en ondefinieerbare stukken plastic gevonden.

Iedere honderd meter rivieroever bevat volgens het onderzoek gemiddeld 40 drankverpakkingen.

Recreanten blijken voor het grootste deel verantwoordelijk voor de vervuiling.

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welk afval via de rivieren in zee belandt.

Een oplossing voor de terugdringen van de plasticvervuiling zou volgens de onderzoekers kunnen zijn het invoeren van statiegeld op plastic. Uit het rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt dat de invoering van statiegeld ervoor zorgt dat tot 6 miljoen minder flessen per jaar in het milieu terechtkomen.

(belga)