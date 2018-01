Bestuurder voor zesde keer betrapt voor rijden onder invloed van drugs

Bilzen - De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft maandag in Bilzen op de Appelveldstraat in Bilzen een 39-jarige bestuurder tegengehouden die al voor de zesde keer betrapt is op rijden onder invloed van drugs. De man zal zich dit jaar opnieuw bij de politierechter moeten verantwoorden. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Toen de politie de man tegenhield, had hij niet gedronken. Zijn boorddocumenten waren allemaal in orde. De gestandaardiseerde checklist was echter positief, zodat een speekseltest volgde. De test bleek positief voor het gebruik van marihuana. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. In het politiecommissariaat nam de dokter van wacht een bloedproef af. In 2013 liep de man de eerste keer tegen de lamp. Vorig jaar kon de politie hem viermaal betrappen.

