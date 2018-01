Bijna 330.000 Belgen meldden vakantie aan Buitenlandse Zaken

Brussel - Sinds de reiswebsite Travellers Online van Buitenlandse Zaken in het leven werd geroepen hebben al 328.269 Belgen er gebruikt van gemaakt. Dat blijkt uit een stand van zaken die aan de start van het nieuwe jaar verkregen werd bij Matthieu Branders, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. In juli vorig jaar waren dat nog 237.252 landgenoten.

De website travellersonline.diplomatie.be is sinds juli 2015 actief, en de registratie is relatief eenvoudig en gratis. Gebruikers moeten eerst een account aanmaken, hun reisgegevens invullen en een contactpersoon in geval van nood kiezen.

Zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten beschikken zo meteen over de juiste contactgegevens van de betrokken persoon. In geval van nood kunnen ze snel informatie geven, bijstand verlenen, of de contactpersoon in België verwittigen. Twee weken na afloop van de reis worden de gegevens dan opnieuw gewist uit het systeem.

In de top tien van reisbestemmingen waarvoor mensen zich registreerden staan zowel Europese als niet-Europese landen. De top drie bestaat uit Turkije (44.277 registraties), Egypte (17.718) en Spanje (17.104). Daarna volgen de Verenigde Staten (15.282), Frankrijk (14.596), Marokko (13.442), Thailand (12.629), Indonesië (10.025), Griekenland (8.724) en Italië (6.439).

In juli vorig jaar stonden Turkije (37.439) en Egypte (12.371) ook al bovenaan, gevolgd door Frankrijk (12.257), Spanje (10.772), de Verenigde Staten (10.586) en Marokko (10.181).

(belga)