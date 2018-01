Sluiting dreigt voor restaurants van Jamie Oliver

Verschillende restaurants van de Britse celebrity chef Jamie Oliver (42) zijn met sluiting bedreigd. Zijn keten van Italiaanse restaurants, Jamie's Italian, doet het niet al te best en twaalf vestigingen zouden binnenkort dicht moeten.

Een woordvoerder van de Jamie Oliver Restaurant Group zegt in de Britse pers dat het bedrijf “plannen verkent om de keten Italiaanse restaurants te herstructureren”. Het aantal restaurants zou in de UK al zeker worden teruggeschroefd van 42 naar 36, maar zelfs twaalf vestigingen worden genoemd. Oliver draaide vorig jaar een verlies van 11 miljoen euro met zijn restaurants.

Hij moest in 2017 ook al zeven van zijn Italiaanse restaurants en zijn pizzaketen Union Jacks sluiten. Toen werd aangegeven dat het een gevolg was van de Brexit en de duurder geworden Italiaanse ingrediënten. Eerder sloot in 2016 ook al de Amsterdamse vestiging van zijn Fifteen-keten waar hij jongeren opleidt. Er was ook ooit sprake van dat er een Jamie's Italian in ons land geopend zou worden, maar daarover blijft het al meer dan twee jaar stil.

Eind vorig jaar trok de bekende chef ook al de stekker uit het culinaire magazine dat zijn naam droeg. Al zal hij er geen boterham minder om moeten eten. Achter zijn naam staat namelijk een geschat fortuin van ongeveer 270 miljoen euro.