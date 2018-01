Drones bouwen in TISM

Bree - Vijf teams bouwen samen met 4 leerlingen van het 6de jaar elektromechanica en het 6de jaar industriële wetenschappen in TISM op 3 maandagavonden een drone. De begeleidende leerlingen behaalden in het voorjaar van 2017 de eerste plaats op het TwentDrone Event in Enschede.

Binnen een week moesten ze toen met de ter beschikking gestelde onderdelen, maar ook met zelf geproduceerde onderdelen (lasercutten, 3D-printen) een drone vliegklaar krijgen. Aan het einde van de week volgde een wedstrijd, waarbij ze met de drone behendigheidsproeven moesten afleggen. Tijdens de dronebouw in TISM brengen de leerlingen en hun leerkrachten hun kennis over de techniek, de wetgeving, de materialen, fysica … naar de deelnemers over. Het is de bedoeling dat de vijf teams na de bouw- en infoavonden met een gebruiksklare drone naar huis gaan.