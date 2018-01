Alweer 8 lichamen aangetroffen in mysterieus spookschip. Wat is er aan de hand?

De Japane autoriteiten hebben maandag zeven lichamen gevonden in een houten boot die vermoedelijk uit Noord-Korea afkomstig is en die een week geleden aan de kust van de Japanse Zee is aangespoeld. Dat zeggen lokale media.

Hoge golven maakten het de lokale politie aanvankelijk niet mogelijk om de boot te naderen nadat die vorige woensdag was aangespoeld voor de stad Kanazawa, 350 kilometer ten noordwesten van Tokio, bericht omroep NHK dinsdag. De politie vond ook menselijke botten op zo’n 15 meter van de boot, volgens NHK.

Omdat de lichamen al aan het ontbinden zijn, is het moeilijk om ze te identificeren.

Wellicht is het vaartuig afkomstig uit Noord-Korea, zeggen verantwoordelijken van de kustwacht aan NHK. In de boot zaten een aantal boxen met tabak in waarop Koreaanse letters stonden. “Maar we kunnen niet bevestigen dat de boot afkomstig is uit Noord-Korea”, zegt Hiroshi Abe, een Japanse politie-officier aan AFP.

Archiefbeeld

In 2017 spoelde naar verluidt een recordaantal van 104 houten schepen aan op de stranden van de Japanse Zee. Zekerheid over de herkomst van de schepen, is er echter niet. Het mysterie blijft. Daarom worden de boten intussen ook “spookschepen” genoemd. Ook omdat het niet vaak gebeurt dat de boten aanspoelen met een nog levende bemanning. Telkens liggen er in de boten dode lichamen, soms zelfs skeletten of rottende lijken in verre staat van ontbinding. Telkens gaat het ook om mannen.

Vissende militairen?

Maar wat is er nu aan de hand met die ‘spookschepen’? Experts proberen dat te achterhalen. Zo wordt gedacht dat het gaat om militairen. Op een aantal van de boten die de voorbije jaren aanspoelden, stond namelijk (met de hand) het volgende geschreven: ‘xx eenheid van het Leger van Noord-Korea’. Ook werden er al stukken van de vlag van Noord-Korea op de boten gevonden, Noord-Koreaanse reddingsvesten of stukjes papier met daarop Noord-Koreaanse lettertekens.

“In 2013 besliste Noord-Koreaans leider Kim Jong-un om de visserij-industrie uit te breiden om op die manier de inkomsten van het leger te verhogen. Militairen worden gedwongen om vis te vangen voor het leger, terwijl die manschappen totaal geen kennis hebben over vissen”, zegt Satoru Miyamoto, een Noord-Korea-expert aan de universiteit van Seigakuin. De lijken zouden dus militairen zonder visserservaring kunnen zijn. “Onervaren soldaten gaan dan de zee op, in slechte weersomstandigheden, in oude en ongeschikte boten, ze hebben geen idee wat ze moeten doen”, zegt ook Japans journalist Jiro Ishimaru.

Omgekomen door honger en dorst

Anderen denken dat het om vissers gaat, omdat er op veel van de boten namelijk visnetten werden gevonden. Ook dat kan te maken hebben met de beslissing van Kim-Jong-un om de visserij uit te breiden: vissers moeten meer vis vangen en gaan om dat te bereiken steeds verder de zee in. Té ver, want hun heel vaak zeer verouderde boten kunnen de sterke stroming in de Japanse Zee niet aan. Bovendien hebben de boten geen gps-apparatuur. De boten raakten door de sterke stroming stuurloos. De vissers zijn dan vermoedelijk omgekomen van honger en dorst.

Nog een theorie: de lichamen in de boten zijn van Noord-Koreanen die het strenge, dictatoriale regime en de zware leefomstandigheden in hun land proberen te ontvluchten. Al worden er ook vraagtekens geplaatst bij die theorie. Waarom zouden de mensen in de schepen namelijk kiezen voor een gevaarlijke en zeer risicovolle vluchtroute via de Japanse Zee en niet gewoon voor de minder moeilijke en meer succesvolle route via Zuid-Korea?

“Geen vermiste schepen”

Wat het allemaal nog mysterieuzer maakt, is dat er vanuit Noord-Korea geen meldingen komen van vermiste schepen. Al betekent dat op zich nog niets. Noord-Korea is, als geïsoleerd land, namelijk meer wel dan niet schaars met het geven van informatie over binnenlandse aangelegenheden.

Toegetakeld

Maar meer nog dan dat er geen meldingen zijn van verdwenen schepen, staan er grote vraagtekens bij de dode lichamen die worden gevonden. Het gaat soms namelijk niet alleen over skeletten of lichamen in verre staat van ontbinding. Af en toe zijn de stoffelijke overschotten ook toegetakeld. Zo werden er bijvoorbeeld in een aangespoeld vaartuig vijf schedels gevonden. In een andere boot zaten lichamen zonder hoofd. Hoe het komt dat de gevonden lichamen vaak zijn toegetakeld en binnen welke van bovenstaande theorieën dat dan past, is voorlopig nog één groot vraagteken.