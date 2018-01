Jupiler Pro League op weg naar nieuwe grote hervorming? “Samenvoeging met Proximus League op tafel”

Pierre François heeft als CEO van de Pro League nog een mandaat tot 2021 en de 62-jarige voormalig Standard-directeur wil een jaar eerder het Belgische voetbal hervormen. Dat vertelt hij in La Capitale.

Op 21 februari komen in Tubeke de voorzitters van de 24 profclubs bij elkaar om de toekomst van het Belgische voetbal te bespreken. En er liggen verschillende formules op tafel. “Er is zelfs het idee om de Jupiler Pro League en de Proximus League samen te voegen”, vertelt François aan La Capitale, dat erbij vermeldt dat Gent-voorzitter Ivan De Witte voorstander is van een eerste klasse met 14 ploegen en een tweede klasse met 10 ploegen.

“Ik wil dan alle scenario’s op tafel leggen en bespreken. Zonder er op voorhand eentje uit te sluiten. We willen een consensus bereiken. Bijvoorbeeld, tien clubs hebben in oktober voor de afschaffing van de play-offs gestemd: Club Brugge, Standard, Eupen, Kortrijk, Lokeren, KV Mechelen, Moeskroen, Waasland-Beveren, Zulte Waregem en Beerschot Wilrijk. Is er 80 procent van de stemmen nodig? Om een verandering door te voeren voor 2020 wel, nadien is een 2/3e meerderheid nodig. Als je weet dat de G5, die nu een G6 is, elk drie stemmen hebben, dan heb je 31 van de 46 stemming nodig.”

Beneleague

François geeft toe dat ook het idee van de Beneleague weer op tafel ligt. “Dat idee wordt vooral gestuurd door Michael Verschueren van Anderlecht. Dat zal dus ook besproken worden. Ik sta in constant contact met mijn Nederlandse collega. Hij is trouwens geïnteresseerd in onze formule van de play-offs. Het uiteindelijke doel is twee gelijkaardige competities samen te voegen en daar sterker uit te komen. En dat tegen 2024 met de grootste clubs. Al staan de Franstalige en kleine clubs hier niet voor te springen. Maar ik moet naar iedereen luisteren. Ik wil alle opties openhouden.”

Voor de Belgische clubs is er sowieso goed nieuws op financieel vlak. “Het vorige tv-contract was 65 miljoen euro per jaar waard maar nu hebben we voor de periode 2017-2020 de kaap van de 80 miljoen euro overschreden. We komen namelijk uit op 82 miljoen euro per jaar”, zegt François fier.

Foto: Photo News

Beker in het weekend?

De Croky Cup blijft het moeilijk hebben om veel volk te lokken naar wedstrijden. Daarvoor heeft François een oplossing klaar. “Om de beker op te waarderen, denken we eraan om wedstrijden in het weekend te laten spelen”, stelt de CEO van de Pro League. “In plaats van tijdens de week. Al hangt dat ook van de competitieformule af. Volgend jaar zal de finale sowieso op 1 mei gespeeld worden en zullen er meer wedstrijden in maart plaatsvinden. We zullen ook het nieuwe tv-contract openstellen voor 2018-2020. Iedereen kan bieden, maar enkel de finale moet verplicht zichtbaar zijn voor alle kijkers.”