TISM schrijft zich in de prijzen

Bree - De Junior Journalistwedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en vindt elk jaar in tientallen plaatselijke Davidsfondsafdelingen plaats.

Na een sabbatjaar organiseerde het Davidsfonds Bree dit evenement opnieuw voor leerlingen tussen 10-18 jaar. Alle leerlingen van de eerste graad A van TISM kropen in hun pen. Een opstel schrijven met als titel ‘Vriendschap, een fragment uit mijn dagboek’ luidde de opdracht. Uit alle opstellen selecteerden de leerkrachten 21 potentiële winnaars. De prijsuitreiking op 12 januari, die door de pianist Marc Erkens opgeluisterd werd, vond in cultuurcentrum De Breughel plaats. Voor de eerste graad secundair onderwijs ging TISM met alle prijzen aan de haal. Robbe Claes, Britt Cardinaels en Wout Swennen ontvingen voor hun creatieve en originele inzending elk enkele jeugdboeken en een zwembeurt in Centerparcs. Robbe zal op 22 april met zijn opstel de eer moeten hoog houden op de provinciale uitreiking in Herk-de-Stad. Proficiat aan alle deelnemers en veel succes, Robbe!