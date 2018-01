Acteur uit ‘Thuis’ hard voor ex-collega’s na ontslag: “Komen niet voor elkaar op”

Frank Van Erum heeft het zwaar met zijn onverwachte ontslag als Renzo bij ‘Thuis’. Begin december kreeg de acteur immers plots te horen dat hij nog maar drie maanden op de set zou staan bij de Vlaamse soap. “Maar we zitten niet in een sector waarin collega’s voor elkaar opkomen”, zegt de acteur in Story. “Uit vrees om zelf ontslagen te worden.”

Sinds 2003 is Renzo Fierens een baken van positiviteit in de Vlaamse soap. Drie jaar later verdween hij even om in 2014 terug te keren. Renzo is de zoon van Nancy en haar ex-man Victor Fierens, en de halfbroer van Femke. Nu valt het doek voor acteur Van Erum. De manier waarop dat gebeurd is, zint hem niet. Het afscheid valt hem zwaar, zo liet hij weten in een opmerkelijk filmpje op zijn Facebookpagina.

“Mijn collega’s vinden het ook heel spijtig. Zeker de mensen met wie ik samenspeel. Dat zijn echt wel vrienden geworden”, klinkt het bij Van Erum. Toch is er niemand in de bres gesprongen om zijn ontslag aan te vechten. “De laatste tijd zijn er veel acteurs moeten vertrekken bij ‘Thuis’. En er is toch een soort van onrust ontstaan: wie zal de volgende zijn?” klinkt het bij Van Erum.