Jacques Vermeire: “Mijn dochter heeft oogverblindende looks”

In de derde film van F.C. De Kampioenen speelt niet alleen Jacques Vermeire (66) trouw zijn rol als DDT, ook zijn 19-jarige dochter duikt op in de film. “Toen An Swartenbroekx (Bieke in de serie) vroeg of ze als figurante wilde meespelen, heeft ze niet lang getwijfeld”, vertelt Jacques aan Story. “Ah nee, ze is al járen fan van F.C. De Kampioenen.”

Actrice worden is haar ambitie niet, maar de Jacques is heel trots op zijn dochter, nu hij haar ziet openbloeien. “Julie heeft oogverblindende looks”, vertelt de acteur blij. “Ze werkt hard, ze komt er. Al is het meer om achter de schermen te werken.”

De 19-jarige studente Media is helemaal thuis in de BV-wereld. “Als Gert Verhulst een afspraak wil met mij, dan regelt hij dat met mijn dochter. Ze is ook bevriend met de meisjes van K3 en met Niels Destadsbader komt ze ook goed overeen.”